Reconnaissance et formations pour les samaritains neuchâtelois

Formations et récompenses pour les samaritains neuchâtelois. La Journée cantonale se déroule samedi à Vaumarcus. Elle permet de réunir les bénévoles de ce domaine, une soixantaine de membre sur les 180 sont présents.

Le rendez-vous a débuté cet après-midi par une démonstration de la brigade canine de la Police neuchâteloise, et par une autre des First Responders de la Béroche. Une conférence du Docteur Roland Grossen, ancien médecin de Neuchâtel Xamax et de l’équipe de Suisse de football, complétait la partie « informative » de la journée.