L’art de conter à l’honneur dans le canton de Neuchâtel

Les contes sont à l’honneur jusqu’au 28 novembre dans le canton de Neuchâtel. L’association Paroles organise la 5e édition du Festival des Jobelins, une manifestation mise sur pied tous les deux ans depuis 10 ans. Une quinzaine d’événements sont proposés en partenariat avec Le Pommier et le théâtre de la Poudrière à Neuchâtel ainsi que le Théâtre populaire romand à La Chaux-de-Fonds. Annelise Hunziker, présidente de l’association Parole et Vi Bourdet, conteuse et membre du comité, étaient les invitées de La Matinale vendredi :