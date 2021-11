Neuchâtel fête Noël

C'est un copieux programme de l’Avent qui attend les habitants de Neuchâtel. Les autorités et les différents acteurs de la Ville ont présenté ce jeudi les diverses manifestations qui se tiendront dès le 26 novembre sur tout le territoire de la commune fusionnée. Deux marchés de Noël, une patinoire en plein air, des chalets en tout genre et les traditionnelles illuminations rythmeront pendant plus d'un mois le quotidien des Neuchâtelois.