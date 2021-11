Les exportations horlogères poursuivent leur remontée en octobre

Les exportations horlogères ont poursuivi leur redressement en octobre, tant comparé à l'année dernière qu'à 2019, soit avant l'éclatement de la pandémie de coronavirus. « La branche a retrouvé ses niveaux d'avant-crise » mais d'importantes disparités existent entre les secteurs, a indiqué jeudi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

Pendant le mois sous revue, les envois à l'étranger de montres ont augmenté de 12,5% par rapport à octobre 2020 et de 4,8% comparé au même mois de 2019 à 2,1 milliards de francs, « leur plus haut niveau mensuel des sept dernières années », a souligné la FH dans un communiqué.

Le secteur avait déjà affiché en septembre une forte reprise, autant comparé au même mois de 2020 (+16,6%) que de 2019 (+3,1%).

Comparé à la période d'avant-crise, les exportations dans les gammes de prix inférieures ont toutes reculé, surtout les tarifs entre 200 et 500 francs. Seules les montres d'une valeur dépassant 3000 francs ont affiché une performance positive, tant en nombre de pièces vendues (+11,2%) qu'en valeur (+14,5%).

Toujours comparé à 2019, les Etats-Unis, avec une part de 14,5% et une accélération des exportations de 35,6%, et la Chine (avec respectivement 12,6% et +23%) ont tiré les envois du secteur. Ils se sont par contre repliés vers Hong Kong (-9,7%) et le Royaume-Uni (-2,3%).

Pa rapport à l'année dernière, les exportations outre-Atlantique ont accéléré davantage (+43,2%), mais ont été beaucoup moins dynamiques vers l'Empire du Milieu (+6,8%) et ont reculé plus fortement vers Hong Kong (-12,7%). La Grande-Bretagne a par contre affiché un rebond (+6,4%) comparé à 2020.

A la Bourse suisse vers 09h50, ces annonces avaient un effet positif sur le cours des valeurs horlogères. L'action au porteur Swatch montait de 2,2% à 301,40 francs et la nominative Richemont de 0,5% à 142,20 francs, alors que l'indice vedette SMI faisait quasiment du surplace (+0,05%). /ATS-tbu