Le corps scruté par Passion Cinéma

Des films consacrés à la maladie, à l’identité, au handicap, à la perfection… Le corps et son image constituent un sujet cinématographique par excellence. Le corps, c’est le thème choisi pour le nouveau cycle de « Passion Cinéma », intitulé « (Re)prendre corps ». Films documentaires ou de fiction, destinés au grand public ou aux cinéphiles, quatorze longs-métrages sont à l’affiche depuis mercredi dernier et jusqu’au 22 décembre dans des salles de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Delémont. On trouve le programme ici.

Vincent Adatte est le co-directeur de Passion Cinéma. Il nous explique pourquoi avoir choisi le corps comme fil rouge :