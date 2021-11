La rue du Dr. Coullery fait peau neuve

Il aura fallu attendre, mais les travaux de réaménagement de la rue du Dr. Coullery à La Chaux-de-Fonds sont terminés. Les bus circulent depuis une semaine sur l'artère qui a été rouverte au trafic. Les piétons et cyclistes ont désormais plus de place pour se déplacer depuis le Musée des Beaux-Arts jusqu'au Muzoo, comme voulu par le Plan directeur des mobilités conçu par la Ville. Ne manque plus que la signalétique définitive qui sera installée durant la semaine.