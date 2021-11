En 1882, Neuchâtel se distinguait déjà en matière de vaccination

Quant aux cantons aujourd’hui plus sceptiques face à la vaccination, la tendance est la même : ils étaient déjà plus réticents au XIXe siècle. « Année politique suisse » de l'Université de Berne relève qu’en 1882, quelques cantons suisses-allemands Appenzell Rhodes-Intérieures et Schwyz avaient rejeté la loi sur les épidémies à plus de 90%. Or ces deux cantons sont aujourd’hui ceux où le taux de vaccination est le plus bas du pays. /ara