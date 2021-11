Plus de 10'000 gourmands ont participé à Chocolatissimo

Plus de 10'000 personnes ont participé au festival Chocolatissimo qui clôt ses portes samedi à Neuchâtel, après avoir démarré le 6 novembre. Ateliers pour enfants, dégustations et spectacles se sont déroulés à guichets fermés ou presque, malgré la nécessité du pass sanitaire. L'univers de la BD était à l'honneur de cette 8e édition. Titeuf, Les Schtroumpfs, Astérix, Tintin, le Marsupilami ou encore un gigantesque Calimero portant sa coquille d'œuf sur la tête ont largement inspiré les artisans chocolatiers et les jeunes en formation qui ont exposé leurs œuvres éphémères, ont indiqué les organisateurs.

Trente-deux jeunes ont concouru en exposant leurs plus belles pièces montées. Certains festivaliers ont pu s'initier à des dégustations de bières et chocolat, concocter des décorations pour boissons chaudes ou encore participer à un masterclass sur l'éclair au chocolat donné par le jeune chef Christophe Loeffel. La visite guidée du patrimoine Suchard, organisée dimanche, affiche complet. /ats-sbe