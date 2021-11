La belle aventure « Tour du Cœur » est terminée

« La fin d’une aventure est toujours le début d’une autre ». Jean-Philippe Patthey se fera plus discret à l’avenir mais il n’entend pas pour autant rester les bras croisés. L’aventurier de 70 ans va quitter le pays, « se retirer de ce monde dans lequel il a de plus en plus de peine à s’identifier » et ambitionne notamment d’écrire un livre.