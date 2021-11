Retour à la normale pour le Jukebox Festival

Seconde édition de 2021 pour le Jukebox Festival. L’événement a lieu de vendredi à dimanche (12-14 novembre) à la salle de spectacles de Peseux. A l’affiche : de la musique, de l’humour, de la danse, de la magie et des présentations de travaux de maturité du Lycée Jean-Piaget. Tous les spectacles se jouent au chapeau. Le certificat Covid et la réservation sont obligatoires. La raison d’être du festival reste de donner l’occasion aux 15-35 ans de se produire devant un public. Une édition avait déjà eu lieu fin avril : il s’agissait du festival 2020, repoussé et en format réduit en raison de la pandémie de Covid-19. /jhi