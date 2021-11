Noëls solidaires encore contrariés

Encore une année compliquée pour les noëls solidaires de la région. Jeudi, les organisateurs de Noël-ô-Locle ont annoncé par communiqué de presse qu’ils renonçaient à leur traditionnelle manifestation du 25 décembre.

À l’instar de la Mère commune, il n’y aura rien à Val-de-Travers et à Val-de-Ruz. La première raison invoquée, c’est encore et toujours la crise sanitaire. Et puis, après deux années consécutives d’annulation, les organisateurs ont mis à profit le temps ainsi libéré pour d’autres projets, parfois plus personnels.

Du côté des villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, il y aura tout de même quelques animations, mais loin des grandes fêtes organisées avant l’arrivée du Covid-19.

Dans les Montagnes, les bénévoles de Chœur à cœur prévoient comme l’année dernière de d’offrir des cornets de Noël à diverses institutions caritatives de la ville. Le 24 décembre, Chœur à cœur sera sous le couvert de la gare pour offrir une soupe et une petite douceur aux passants.

À Neuchâtel, l’équipe de Noël autrement s’installera le 25 décembre devant le Péristyle de l’hôtel de ville pour partager, à l’extérieur, un repas chaud avec la population.

Dans les deux cas, les organisateurs ont renoncé à une manifestation à l’intérieur. Ils se voyaient mal refuser l’entrée d’une fêté axée sur le partage, la convivialité et l’échange à ceux qui n’ont pas de pass-sanitaire.

Tant à Fleurier qu’à Cernier, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, on est impatient d’un retour à la normale... peut-être pour Noël 2022 ! /cwi