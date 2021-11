Audrey Virgilio : « L’ultra-trail, c’est chercher ses propres limites »

C’est peut-être la course la plus difficile du monde. Le Grand Raid, plus connu sous le surnom de « Diagonale des fous », s’est déroulé le 22 octobre sur l’île de la Réunion. Le parcours de cet ultra-trail est d’environ 160 km, avec plus de 9'000 mètres de dénivelés positifs. Les meilleurs mettent environ 23 heures avant de franchir la ligne d’arrivée.

La Vallonière Audrey Virgilio a pris part à la dernière édition de la compétition. Elle n’est pas parvenue au bout de la course, mais a tout de même parcouru les 110 premiers kilomètres.

En juillet, cette habitante d’Areuse a également parcouru avec son compagnon la X-Alpine, une des épreuves du Trail de Verbier, longue de 111km et 8400m de dénivelé. Elle a terminé cette course à la 3ème place.

L’utra-trail, discipline de tous les superlatifs, pousse les sportifs à chercher leurs limites et parfois, inévitablement, à les atteindre. Audrey Virgilio était l’invitée de La Matinale vendredi.