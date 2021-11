Trois bâtiments en feu à Cortaillod

Le flammes au coeur du vieux village de Cortaillod. Un incendie s’est déclaré jeudi peu avant 19 heures. Il était sous contrôle dans la soirée, selon la police et les pompiers. Le feu a pris au numéro 5 de la rue des Fins avant de se propager aux bâtiments 3 et 7. Personne n’a été blessé. Un couple, alerté par des voisins, a pu quitter les lieux. Il a dû être relogé. Une troisième personne, qui était absente au moment du sinistre, selon la police, n’a pas non plus dormi chez elle la nuit passée. Vingt-huit pompiers et neuf véhicules des sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour maîtriser le sinistre.