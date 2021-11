Tous différents mais unis par la danse

Les valeurs d’ouverture, de respect et de tolérance prônées grâce à la danse urbaine. C’est le credo de la « CIE P3 », pour passion, plaisir et progrès. Ce groupe franco-suisse d’artistes hip-hop présente depuis ce mercredi sa nouvelle création intitulée « Et Alors ! ». Un spectacle de danse urbaine qui met les différences au cœur d’un projet qui propose de regarder les cadres qui nous limitent mais aussi qui nous unissent. Les précisions d’un des fondateurs du collectif, Steve Le Berre alias Steve Bash.