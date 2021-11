Nouveau record d'affluence à la Biennale du patrimoine horloger

De mardi à dimanche, manufactures, ateliers, sous-traitants, musées et écoles ont accueilli une foule de curieux. « Nous n'avons eu que des échos positifs. La quasi-totalité des visites étaient complètes, même si une ou deux ont eu moins de succès », relève Denis Clerc, président de la Fondation, cité dimanche dans un communiqué. Alain Berset avait officiellement ouvert jeudi la biennale. Le conseiller fédéral en charge de la culture a notamment salué les savoir-faire horlogers et leur inscription en décembre dernier au patrimoine immatériel de l'Unesco.

Table ronde et débats Pour cet événement, qui a commencé mardi, plus de 30 ateliers ou manufactures ont ouvert leurs portes. Vingt-six sites, dont des écoles, organismes ou musées, ont aussi proposé des activités durant la manifestation. La première table ronde s'est tenue mardi au Club 44. Outre ses portes ouvertes, la HE-Arc Ingénierie, au Locle et à Saint-Imier, a elle organisé un débat sur le thème « Formation, où va-t-on? », en lien avec le fil rouge de cette édition: la transmission des savoirs. Il a aussi été question d'enseignement au Centre d'apprentissage de l'Arc jurassien, ainsi qu'à l'Ecole d'arts appliqués-CIFOM. Autre événement marquant: un concert vendredi soir, pour célébrer les 10 ans de la biennale, avec Hugh Coltman & band au théâtre de l'Heure bleue. La BPH va s'achever dimanche après-midi avec la fermeture de la Bourse suisse d'horlogerie au Musée international d'horlogerie (MIH), qui a débuté en matinée. Près de 1000 entrées sont attendues./comm-ats-cde

Record de fréquentation pour la 10ème édition de la Biennale du patrimoine horloger (BPH). L'événement avait lieu tout le week-end à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à St-Imier (BE). Il va se terminer dimanche sur un record de fréquentation. Malgré le contexte du Covid-19, près de 7'000 curieux ont assisté aux plus de 300 visites proposées, contre 6'000 en 2019.