Neuchâtel est la capitale du chocolat pendant une semaine

Neuchâtel redevient la capitale du chocolat pendant une semaine dès ce samedi. La 8e édition du festival Chocolatissimo, qui se décline sur le thème « Et les saveurs ? », propose de nombreuses activités et dégustations autour du chocolat.

Des créations, des expositions d’oeuvres pâtissières d'apprentis, des spectacles pour petits et grands et des dégustations sont au programme jusqu'au 13 novembre. Le public pourra voter pour la plus belle oeuvre des apprentis confiseurs, qui présenteront une trentaine de pièces montées en chocolat sur le thème de la bande dessinée.