Brigandage qualifié à Bassecourt

Un entrepreneur de Bassecourt et sa famille ont été pris en otage mercredi soir par six hommes. Le Ministère public jurassien indique jeudi après-midi qu’ils ont été menacés au moyen d’armes à feu et conduit devant l’usine du patron de la société où les malfrats ont dérobé des matières premières. Les membres de la famille ont été abandonnés, sous le choc, dans une forêt. Les six hommes ont pris la fuite, forcé un barrage des douanes et blessé un agent à la jambe. Leurs véhicules ont été retrouvés calcinés dans la région de Belfort, mais aucun suspect n’a pu être interpellé à la suite de ce brigandage qualifié. /comm-alr