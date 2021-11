Tremblement de terre ressenti dans la région

La terre a tremblé dans la région. Lundi soir vers 23h15, un séisme de magnitude 3,1 s’est déclenché à Valdhaon, en France voisine, selon le Service sismologique suisse de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Il a été légèrement ressenti au Locle, dans le Val-de-Travers, sur le Littoral neuchâtelois et jusqu’à Payerne. Une réplique plus légère s’est produite une quinzaine de minutes plus tard. Aucun blessé ni dégâts n’ont été signalés. Un autre tremblement de terre a été signalé hier soir en Valais à 21h13, là aussi sans gravité. /jhi