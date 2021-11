Trains remplacés par des bus entre Bienne et Neuchâtel ce week-end

Des bus express sans arrêt entre Bienne et Neuchâtel, ainsi que des bus régionaux avec tous les arrêts seront mis en service durant ce week-end, ont précisé mardi les CFF. Il est notamment prévu des réfections de voies et de ponts, le renouvellement d'aiguillage et la pose de 80 nouveaux mâts de ligne de contact.

Autres conséquences des travaux, les trains de la ligne S5 reliant Neuchâtel à Berne seront supprimés et remplacés par des bus entre Neuchâtel et St-Blaise-Lac. Il en ira de même pour les trains de la ligne S20 reliant Neuchâtel à Fribourg.

Les trains InterRegio 66 reliant La Chaux-de-Fonds à Berne seront également supprimés et remplacés par des bus entre Neuchâtel et Marin-Epagnier. Les temps de parcours sur ces trois lignes seront prolongés d'environ 15 minutes. /ATS-tbu