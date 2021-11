Aktiia lève 17.5 millions de dollars

Nouvelles perspectives pour Aktiia et son bracelet connecté dédié au suivi automatique et continu de l’hypertension. La start-up neuchâteloise annonce ce mardi avoir levé 17,5 millions de dollars. Cet argent sera utilisé pour accélérer son expansion sur le marché des soins médicaux.

La levée de fonds a été menée par la société de capital-risque Draper Esprit basée au Royaume-Uni. Elle a été réalisée avec une participation supplémentaire de 415 Capital en Allemagne, Redalpine Venture Partners et Verve Capital en Suisse, et Translink Capital de la Silicon Valley.

« Nous avons été impressionnés par la forte validation clinique d'Aktiia, l'engagement des patients et la traction du marché à ce jour, et nous sommes convaincus qu'Aktiia s'appuiera sur cette base pour transformer la façon dont l'hypertension est mesurée et gérée à l'échelle mondiale », a déclaré le Dr Inga Deakin, directeur chez Draper Esprit.

Aktiia connait une croissance accélérée de ses ventes en Allemagne, en Autriche, en France, en Irlande, en Italie, au Royaume-Uni et en Suisse. La start-up neuchâteloise créée en 2018 compte aujourd'hui des dizaines de milliers d'utilisateurs. /comm-rgi