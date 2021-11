Le Forum 360 réunit à nouveau l’économie neuchâteloise

Les cadres de l’économie neuchâteloise échangent au Théâtre du Passage. A l’occasion de la 14e édition du Forum 360, plus de 400 personnes ont répondu à l’invitation de l’association lundi soir. L’événement était intitulé « il est temps de se retrouver », un thème bien à propos au moment où la reprise économique se fait de plus en plus sentir. Parmi les conférenciers lundi soir figuraient Vincent Daveau, journaliste spécialisé, l’athlète Celine van Till et Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences. Ce dernier a notamment souligné que le vocabulaire que l’on utilise pour cerner le temps n’a que peu évolué.