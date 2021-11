Bleu solidaire contre le cancer de la prostate

Des bâtiments publics emblématiques vont être éclairés en bleu lors des nuits du 1er au 7 novembre, à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à Neuchâtel. En partenariat avec Viteos, qui communique à ce sujet lundi matin, il s’agit d’une action en signe de solidarité avec les victimes du cancer de la prostate, ainsi qu’une manière de rappeler l’importance du dépistage précoce. Les Hôtels de Ville de Neuchâtel et du Locle, ainsi que le couvert de la place de la Gare et la Tour Espacité à La Chaux-de-Fonds sont concernés par cette action.

Traditionnellement, chaque année, le mois de novembre est consacré à ce type de cancer. Si la pathologie est diagnostiquée tôt, le traitement peut être plus efficace et déboucher sur de bons résultats, rappelle le communiqué des organisateurs de cette action. /comm-jhi