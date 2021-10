Yvan Bourgnon : « C’est irresponsable de rester les bras croisés »

Yvan Bourgnon a vu la dérive du monde dans les océans. Le navigateur neuchâtelois a tout d’abord embarqué avec ses parents pour un tour du monde en bateau alors qu’il avait huit ans. Trente-trois ans plus tard, il repart parcourir les eaux de la planète en catamaran de sport. Les océans ont bien changé et le plastique flotte en masse. Yvan Bourgnon décide alors de créer l’association The SeaCleaners qui développe actuellement le projet Manta, un navire pour nettoyer les océans de leurs masses flottantes de plastiques. A l’occasion des 10 ans du Lions Club Delémont, Yvan Bourgnon a évoqué la problématique samedi lors d’une conférence publique. Il a vu la mer se transformer: