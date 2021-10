Fuite fatale dans le Seeland

Un homme a trouvé la mort dans un accident de la route à Anet (Ins) après avoir tenté de se soustraire à un contrôle de police. Le conducteur du véhicule – qui s’est avéré être volé – est décédé dimanche à l’aube après avoir percuté un mur à vive allure. Les quatre autres passagers du véhicule ont été blessés, certains gravement.





Course folle sur les bords du lac de Bienne

L’automobiliste avait refusé de se plier aux injonctions des agents lors d’un contrôle en ville de Bienne aux environs de 5h15 au rondpoint de la rue de Morat/ rue de l’Argent. Ses agents ont alors demandé au conducteur de la voiture jugée suspecte de s’arrêter mais ce dernier a pris la fuite à vive allure. La police l'a alors pris en chasse via Nidau en direction d’Anet, perdant parfois le contact visuel tant le chauffard roulait vite. Arrivée dans le village d’Anet, la voiture folle a percuté de plein fouet un mur près d'une propriété inhabitée. La patrouille se trouvait à ce moment à plusieurs centaines de mètres du véhicule pourchassé, précise la police dans son communiqué. Le conducteur grièvement blessé est décédé sur place. Les quatre autres occupants ont été blessés, certains gravement. Trois ambulances et un hélicoptère de la REGA les ont pris en charge. Une trentaine de pompiers d’Anet et de Bienne, une quatrième équipe d'ambulanciers et une deuxième équipe de la REGA ont, par ailleurs, été mobilisés lors des opérations de secours.





Butin et véhicule volé

Divers objets, certains de valeur, ont été trouvés dans le véhicule. Selon les premiers constats de la police, il s'agirait de marchandises volées. Les recherches ont montré que la voiture avait également été volée. Des clarifications complémentaires sont en cours à ce sujet. La police recherche, par ailleurs, des témoins de la fuite (032.324.85.31). /comm-nme