Les marionnettes en fête à Neuchâtel

La 19ème édition du Festival des marionnette bas son plein depuis jeudi et jusqu’à dimanche à La Chaux-de-Fonds.

Les organisateurs proposent cette année un festival hors-série pour soutenir les artistes et pour repositionner l'événement en l'organisant désormais les années paires, afin de ne pas entrer en concurrence avec les festivals des pays voisins. En version normale, la manifestation se tient sur dix jours et propose une trentaine de spectacles, de compagnies venant des quatre coins du monde. « Depuis de nombreuses années, le festival neuchâtelois est une référence pour les compagnies. On a vraiment notre place en Europe et au-delà », souligne Corinne Grandjean, directrice de l'événement.