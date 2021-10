Chiens et sauveteurs à l'exercice

Ils étaient plus d’une trentaine de sauveteurs venus de tout l’Arc jurassien samedi à se réunir sur le Montoz. Membres des stations de secours CAS de Moutier et de La Vue-des-Alpes, ils ont pris part à une journée de formation à la cabane du Club Alpin Suisse de la Rochette, au-dessus de Malleray. Plusieurs conducteurs et des chiens de recherche du Secours Alpin Romand ont également participé à cet exercice d’engagement. Objectif de cette journée : améliorer la coordination entre les différentes sections lors de recherches de personnes en terrain difficile. Nicolas Vez, responsable de la station de secours CAS de Moutier :