Les gouvernements de Suisse occidentale soutiennent la loi Covid-19

La Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) annonce vendredi son soutien à la loi COVID-19 lors des votations du 28 novembre. Elle rejoint ainsi le Parlement, le Conseil fédéral et la Conférence des gouvernements cantonaux dans cette campagne.

Même s'il vise principalement le certificat Covid, la CGSO rapelle que celui-ci remet aussi en question tout le dispositif de soutien aux entreprises, aux indépendants, aux acteurs culturels, aux crèches et aux organisateurs de manifestations publiques d’importance supra-cantonale. Un oui permettra, selon l'organisation, de freiner la propagation, d’aider les entreprises et l’emploi et de soulager la pression sur les cantons.

La Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale englobe les sept cantons francophones de la Suisse (NE, JU, BE, FR, GE, VS et VD). /comm-tbu