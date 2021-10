Enjeux climatiques à Glasgow

Des dirigeants et des militants de monde entier se réunissent dès dimanche et jusqu’au 12 novembre à Glasgow en Écosse. Le but est de trouver la voie d’une limitation du réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Le président de la Confédération Guy Parmelin et les conseillers fédéraux Simonetta Sommaruga et Ueli Maurer seront présents. De grands engagements avaient été pris il y a six ans à Paris pour freiner les émissions de gaz à effet de serre. Des engagements qui n’ont pour la plupart pas été tenus, y compris en Suisse.

Léonard Schneider, climatologue à l’Université de Neuchâtel était l’invité de La Matinale vendredi :