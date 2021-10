Les taux hypothécaires s’envolent

Pendant la pandémie, beaucoup d’argent a été injecté sur le marché par les banques centrales pour soutenir l’économie. Maintenant que la reprise est lancée, cet argent est retiré, ou du moins plus difficilement octroyé, ce qui provoque une hausse des intérêts. L’inflation actuelle, qui découle également de la reprise postpandémie, joue aussi son rôle. De plus en plus d’observateurs doutent qu’elles soient temporaires. Ce doute est au centre de la hausse des taux hypothécaires. On retrouve Jean-Paul Jeckelmann.