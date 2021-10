Franc succès estival pour la Robella

Bilan très positif pour la Robella. La saison 2020-2021 touchant à sa fin, les gérants de la station vallonnière rapportent, en termes de fréquentation, des chiffres « assez impressionnants » durant la période estivale, « malgré une météo moyenne ». Le chef d’exploitation Vincent Bouquet mentionne plus de 25'000 passages au télésiège, et au moins 80'000 descentes en luge. Il explique ce succès par un engouement croissant du tourisme pour le Val-de-Travers, en partie dû à une tendance chez la population de retour à la nature et aux activités extérieures.Pour la suite, le chef d’exploitation espère maintenir cette dynamique positive. « L’avenir passera par le remplacement de notre télésiège pour renforcer notre position de station-phare de la région ». /swe-dsa