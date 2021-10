Fragment Audio décroche le Prix BCN Innovation

Depuis 2008, le Prix BCN Innovation récompense les PME et start-up du canton de Neuchâtel qui ont un projet de développement en cours. Chaque année, le gagnant se voit gratifié d’une cagnotte de 150'000 francs. Il a pour but de favoriser la réalisation de projets novateurs dans les domaines économique et scientifique, pour qu’ils puissent contribuer à la création d’idées, de valeur et d’emplois.

Une galerie photo de la cérémonie est à retrouver ici.