Le soutien aux aînés porte un nouveau nom

Un nouveau souffle pour l’ANIPPA. Créée en 1985, l’Association neuchâteloise des institutions privées pour personnes âgées s’offre un nouveau nom : « Un jour aîné.es, Association des institutions d’aide et d’accompagnement aux aîné.es. » Comme précisé mardi dans un communiqué, elle souhaite évoluer vers une offre plus étendue et intègre désormais les organisations de soins à domicile ainsi que les prestataires liés aux appartements avec encadrement.

« Un jour aîné.es » entend ainsi s’adapter aux nouveaux besoins sociétaux liés au vieillissement de la population et à l’augmentation de l’espérance de vie. /comm-lre