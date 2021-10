Tutoyer la stratosphère

Avec son avion Solar Stratos, un avion électrique qui fonctionne grâce à l’énergie solaire, Raphaël Domjan envisage le futur du transport aérien, plus propre et silencieux. Un vol avec le prince Albert de Monaco, une meule de raclette cherchée à l’Ambassade de Suisse à Singapour, et le meilleur gâteau au chocolat du monde, Raphaël Domjan s’est confié dans les gourmands du matin :