Le marché automobile en galère

Ces retards de livraison touchent également certaines pièces de rechange. Un Neuchâtelois nous a, par exemple, expliqué se retrouver à pied, probablement durant plusieurs semaines, en attendant de pouvoir changer sa pompe à essence. Chez Techauto Center à Neuchâtel, fournisseur d’accessoires et de pièces détachées, on confirme que les délais s’allongent notamment pour les capteurs des pare-chocs ou les caméras de recul. Mais sur le front des pièces de rechange, la situation demeure toutefois moins problématique et plus ponctuelle que pour les voitures neuves, selon Pierre Daniel Senn.