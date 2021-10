Le canton de Neuchâtel champion de la vaccination

La population active est vaccinée à 78,7%

Si l’on se penche sur le nombre de personnes actives vaccinées, là aussi, le canton de Neuchâtel figure en tête de classement. 73% des Neuchâtelois âgés de 16 à 64 ans ont reçu une première dose. Cette fois, le médecin cantonal n’attribue pas nécessairement ce résultat à l’efficacité de la campagne de vaccination. « Je pense que c’est plutôt un fait de société », avance Claude-François Robert. « Ce sont souvent des gens qui travaillent dans des villes, qui ont un emploi qualifié et qui ont pu s’inscrire facilement à la vaccination via internet ».





Vers un retour à des mesures cantonales ?

En regard de ces différences d’un canton à l’autre, certaines voix appellent à relâcher la pression et assouplir les mesures dans les régions où le taux d’immunité est élevé. Mais Laurent Kurth est réticent. « Si on maintient le certificat Covid dans les cantons où le taux est plus bas, on devra aussi le maintenir dans les cantons mieux protégés pour éviter que les non-vaccinés viennent faire du tourisme », estime le conseiller d’Etat.