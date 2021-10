Chien de rouge, pisteur de sang

Une formation spécifique pour les chiens de chasse pourrait voir le jour en 2023 dans le canton de Neuchâtel. La nouvelle loi fédérale sur la chasse exige des chiens créancés sur le différent gibier chassé dans la région. L’apprentissage serait axé « sur la sociabilisation et sur des éléments basiques de l’entente entre l’homme et son chien pour atteindre un but commun », explique Henri-Armand Meister de la Fédération des chasseurs et membre de la commission chien. Ces cours, dispensés par l'association, seraient ouverts à tous les détenteurs d’un permis de chasse, affiliés ou non. La formation serait dispensée en trois séances échelonnées sur les quatre premières années de vie du chien. L’un des volets de cet apprentissage concernera plus particulièrement les chiens de rouge.