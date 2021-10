Un accident bloque les gorges du Seyon pendant 4 heures

Plusieurs personnes ont été blessées à la suite d’accidents de la route ce samedi dans le canton de Neuchâtel. Un s’est produit vers 10 heures dans les gorges du Seyon, en direction de La Chaux-de-Fonds. Peu après une courbe à droite, un véhicule a heurté la paroi rocheuse à gauche de la chaussée. Suite à ce choc, la voiture s’est retournée et a terminé sa course une vingtaine de mètres plus loin. Blessés, ses quatre occupants ont été conduits par quatre ambulances à l’hôpital de Pourtalès. Cet accident a provoqué la fermeture de la route pendant quatre heures.





Scootériste héliporté au CHUV

Un autre accident s’est produit vers 9h40 au Cerneux-Péquignot. Un jeune de 16 ans qui circulait en scooter sur la route cantonale en direction du Prévoux a chuté de son véhicule pour une raison indéterminée. Le conducteur a fini sa course dans un champ. Après avoir reçu les premiers soins par les ambulanciers, il a été héliporté par la REGA au CHUV à Lausanne. La route a été fermée une vingtaine de minutes. /comm-rgi