Brassens se traduit en anglais

En anglais, Georges Brassens se prononce Georges Brassens. Le poète de Sète aurait eu 100 ans ce 22 octobre. Auteur de plus d’une centaine de titres, le moustachu à la guitare s’est exporté dans le monde entier. Il a été traduit par exemple en espagnol ou en italien mais aussi en anglais. Depuis 2008, Pierre de Gaillande a traduit une vingtaine des chansons de Georges Brassens dans la langue de Shakespeare. Avec son groupe Bad Reputation, le chanteur américain né en France a sorti deux albums et le troisième doit paraître prochainement. Il se produit justement en France et notamment à Sète ce mois d’octobre pour le centenaire de la naissance de Brassens.

C’est son père qui a fait plonger Pierre de Gaillande dans l’univers de Georges Brassens.