Terre des hommes sur le pont pour la journée mondiale de l’alimentation

Terre des hommes en action à l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation. L’organisation sera présente ce samedi au centre-ville de Neuchâtel, à Peseux et Bevaix pour sensibiliser la population et récolter des fonds au profit d’enfants malnutris. Il sera possible d'acheter une portion de riz, du miel, des confitures ou encore des objets d'artisanat au profit des enfants.

En 2020, 45 millions d’enfants de moins de cinq ans ont souffert de maigreur extrême, rapellent les membres de Terre des hommes dans un communiqué. / comm-ara