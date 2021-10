L’Atelier fil célèbre la diversité au Val-de-Travers

Renouer avec le monde du travail grâce à la couture, le contact client et l’entre-aide. C’est en résumé la mission de l’Atelier fil à Couvet. Depuis 6 ans, cette association à but non lucratif œuvre dans la réinsertion professionnelle. Elle accueille des personnes momentanément fragilisées par la vie. Une trentaine de personnes d’horizon très variés y travaillent actuellement.

Samedi 30 octobre, l’Atelier fil organise une soirée « Vivre la diversité et la différence au Val-de-Travers » en collaboration avec l’Université de Neuchâtel, dans le cadre de Neuchàtoi. Les participants pourront notamment assister à un défilé gothique conçu par l’un des membres de l’association.

La directrice de l’Atelier fil Marie-France Oberbeck était l’invitée de La Matinale vendredi :