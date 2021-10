Le Château de Valangin abrite une parure impériale en dentelle

C’est un véritable joyau qu’abrite le Château de Valangin. L’institution compte parmi ses collections un ensemble de dentelle de soie noire réalisée par les dentellières du Val-de-Travers et destiné à Élisabeth de Bavière. Cette impératrice est la tante et marraine de Sissi, ainsi que l’épouse de Frédéric Guillaume IV de Prusse. Ensemble, ils règnent sur la Principauté de Neuchâtel dès 1840.

Ce cadeau aurait dû être offert à l'impératrice lors d’une visite du couple dans la région en 1842 destinées à réaffirmer son autorité dans un contexte où royalistes et républicains s’affrontent. Cette dentelle composée de deux pièces, une jupe et une écharpe, préparée durant de longs mois, n’a toutefois jamais été remise à Élisabeth de Bavière. Les explications de Sarah Besson-Coppotelli, responsable des collections du Château et musée de Valangin :