Cinquante ans d’école italienne dans le canton de Neuchâtel

Célébrer un anniversaire qui rappelle des souvenirs douloureux. L’école italienne fête ses 50 ans qui coïncident avec l’initiative dite Schwarzenbach. Pour entretenir cette mémoire, le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds présente dès vendredi une exposition consacrée à la migration italienne dans le canton de Neuchâtel et son intégration via l’école italienne. L’exposition qui est mise sur pied par le COMITES - Comité pour les Italiens à l’étranger dans le canton de Berne et de Neuchâtel - à l’occasion de Neuchâtoi est à découvrir jusqu’au 22 novembre.





Une école pour s’intégrer

En 1970, la Suisse vote sur l’initiative Schwarzenbach. Elle refuse à seulement 54% de limiter la population étrangère dans le pays, ceci dans une atmosphère irrespirable. Dans la foulée, le CIPE (comité italien pour la promotion éducative) est créé pour permettre aux enfants italiens de s’intégrer plus facilement via l’apprentissage de la langue et les cours d’appui. L’exposition souhaite donc mettre en avant l’importance qu’a eue l’école italienne pour les enfants des familles immigrées, puis pour les descendants d’Italiens.