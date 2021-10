Culture embarquée dans un 40 tonnes

Voici un concept insolite. Le Vaudois Laurent Brunetti et le Grison Mario Pacchiolo décident de jouer leur comédie musicale « Ni Brel, ni Barbara » dans un camion transformable en théâtre itinérant. Déployable sur dix mètres de long et six de large, il est capable d’accueillir 90 places assises en plus de la scène.