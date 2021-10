Reconnaissance nationale pour le conservatoire

Le Conservatoire de musique neuchâtelois obtient une distinction de qualité. Le label « Pre-College Music CH », décroché par le CMNE, atteste d’une formation de qualité dispensée au sein de l’établissement en matière de standards nationaux et internationaux. Cette récompense concerne les filières préprofessionnelles qui forment les élèves se dirigeant vers des études au niveau Bachelor. Elle est octroyée « à des institutions reconnues au plan national », se félicite le CMNE dans un communiqué transmis mardi. L’école de musique indique que les filières comédie musicale, classique et Jazz’n’Roll lui ont notamment permis de répondre aux critères d’obtention du label. Le Conservatoire de musique neuchâtelois se verra décerner la distinction avec six autres écoles de musique. La cérémonie se déroulera le 29 octobre prochain à Lucerne. /comm-nmy