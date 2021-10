Une association pour faire rayonner la photographie neuchâteloise

Une association regroupe désormais les passionnés, amateurs comme professionnels, de la photographie neuchâteloise. Présidée par le chef d’entreprise Marc Bloch, elle a récemment été constituée à La Chaux-de-Fonds, avec comme but principal de favoriser la pratique et la culture de la photographie sous toutes ses formes. Elle compte notamment organiser cours et conférences. La raison d’être de l’association est avant tout l’Enquête photographique neuchâteloise, créée en 2013 par la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Elle compte aujourd’hui en reprendre l’organisation. Marc Bloch