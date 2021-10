Une école pour les adeptes de jeux vidéo

Fondée il y a deux ans à Fribourg, Noetic Academy s’étend désormais jusqu’au Jura-Nord vaudois. La nouvelle antenne est hébergée par Explorit, sur le site d’Y-Parc à Yverdon-les-Bains. Ses portes ouvriront le 1er novembre.

Les participants, de 12 à 20 ans environ, sont suivis par un coach e-sportif et un psychologue. « Nous proposons une sensibilisation et de la prévention par les pairs, car nous sommes nous-mêmes des passionnés de jeux vidéo qui avons aussi connu des périodes difficiles durant lesquelles nous avons lutté pour gérer notre consommation », explique Sylvain Poublanc. Les cours s’organisent autour d’un thème, en fil rouge, pour conseiller et guider les académiciens avant et pendant une session de jeu. Parmi les thématiques traitées, la gestion des émotions et du temps sont abordées, ainsi que l’utilisation de l’argent dans certains types de jeu. A travers cette matière, les éducateurs espèrent aussi atteindre les parents, qui ont parfois de la peine à comprendre la passion de leurs enfants.