Talos, monstre d’acier protecteur de bancomat

Une invention qui pourrait mettre fin à l’explosion des bancomats. Un Jurassien a créé Talos, une cage de protection entravant l’accès à un distributeur de billets et l’empêchant d’exploser lors d’une attaque. Breveté à fin 2020, le dispositif compte déjà plusieurs prototypes dont un est installé dans une banque jurassienne. L’entreprise créée pour son développement et sa commercialisation a signé un contrat avec le principal fabricant et distributeur d’automates bancaires européen. Talos est prêt à conquérir le monde et mener la vie dure aux vandales. « Le potentiel est considérable », assure son inventeur Frédéric Ramseyer.

Tout commence en avril 2019, lorsqu’une banque prend contact avec Frédéric Ramseyer lui demandant de trouver une façon de limiter l’accès au bancomat. L’architecte basé à Courtedoux dessine quelques croquis, laisse reposer son imagination puis donne vie à Talos, un monstre d’acier dont le nom est inspiré du monstre de bronze gardien de la Crète qui repoussait les assaillants dans la mythologique grecque. Pour l’inventeur jurassien, le mythe est devenu réalité.