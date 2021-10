Des commissions bio et locales livrées à vélo

Après le drive-in local, la livraison à vélo. L’épicerie HopVrac s’associe avec La Cyclone pour faciliter l’accès à des produits bio et locaux. Dès jeudi à Neuchâtel, il est possible d’effectuer des commandes de denrées sur internet et de les recevoir à domicile grâce à des cyclistes. Le tout dans des bocaux réutilisables, que les livreurs se chargent également de récupérer pour qu’ils puissent être nettoyés et réutilisés chez HopVrac.

« La demande provient des clients eux-mêmes, à la suite d’un sondage sur internet », expliquent les fondatrices d’HopVrac, Léa Quillévéré et Anne-Laure Merlin.

Par la suite, les deux entreprises souhaitent développer ce service à La Chaux-de-Fonds. HopVrac est également en train de mettre sur pied un système de livraison par bus électrique dans les régions plus retirées.