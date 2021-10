Accident mortel sur l’A1 entre Estavayer-le-Lac et Yverdon

Trois retraités, deux femmes et un homme, ont trouvé la mort jeudi matin dans une collision entre une voiture et un camion sur l'autoroute A1 entre Estavayer-le-Lac (FR) et Yverdon-les-Bains (VD), dans le tunnel de Bruyères. Le quatrième occupant de la voiture a, lui, été héliporté au CHUV dans un état grave.

L'accident est arrivé vers 09h30, en direction de Lausanne. Des premiers éléments avancés par la police vaudoise, la voiture de tourisme occupée par quatre ressortissants suisses s'est immobilisée sur la voie de droite pour une raison encore inconnue. Le conducteur d'un camion circulant sur cette même voie n'a pas pu éviter la collision. L'avant du poids lourd a violemment heurté l'arrière de la voiture.

Trois des occupants de l'automobile - deux femmes et un homme, âgés de 65, 86 et 85 ans - sont décédés sur les lieux de l'accident, indique la police cantonale dans son communiqué. Le quatrième, un homme de 75 ans, a été héliporté au CHUV dans un état grave. Le chauffeur du camion, un Suisse de 31 ans, est, lui, fortement choqué, mais n'a pas été blessé, ajoute la police.





A1 fermée plusieurs heures

A la suite de cet accident, le trafic a été interrompu plusieurs heures sur ce segment de l'A1 pour les opérations de sauvetage, du constat et les besoins de l'enquête. Un important dispositif de déviation a été mis en place par le personnel de la Protection civile. Le trafic devait reprendre normalement en soirée, selon la police.

Celle-ci lance un appel à témoins. De son côté, la procureure de service du canton de Fribourg a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de cet accident.

Il a nécessité l'intervention de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise et fribourgeoise, du SMUR, de plusieurs ambulances, de deux hélicoptères de la REGA, des pompiers, du personnel du Service des routes, de l'Equipe de soutien d'urgence (ESU) et de la Protection civile. /ATS-tbu