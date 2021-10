(Ré)apprendre à vivre après un cancer

Vivre après un cancer. La Ligue neuchâteloise contre le cancer lance lundi 18 octobre un nouveau programme de réhabilitation en oncologique ambulatoire, en collaboration avec le Réseau hospitalier neuchâtelois et des différents partenaires privés. Amina Chouiter Djebaili, médecin cheffe au département d'oncologie et hématologie au Réseau hospitalier neuchâtelois et présidente de la Ligue contre le cancer, était l’invitée de La matinale mercredi :